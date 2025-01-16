العراق مرحبا باتفاق غزة: نجدد موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

نيوز- سياسي

رحبت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما جددت موقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي يأتي بعد تضحيات جسيمة ومعاناة كبيرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيدة "بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق هذا الاتفاق".

واضاف أن "هذه المساعي تعكس أهمية الدولي لوقف معاناة المدنيين وضمان استقرار المنطقة"، داعية إلى "ضرورة إتاحة المجال بشكل فوري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المتضررة، وتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية".

واكدت على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للدمار جراء العدوان، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها وتحسين الظروف المعيشية للسكان".

وجددت الوزارة "موقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، مشددة على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالشكل الذي يناضل من أجله".