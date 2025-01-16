مدير فودافون للسوداني: هذه المسألة في غاية الأهمية!

وقال هامر خلال لقاء جمع محمد شياع السوداني برؤساء ومسؤولي شركات بريطانية خلال زيارته إلى لندن، "زرت للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم ومكثت لأسبوع، وعلى الرغم من أنني لا أعرف الكثير عن إلا أن الزيارة كانت إيجابية جدًا ومذهلة".وأضاف مخاطباً رئيس الوزراء، "شعرنا بالفخر بكل اولئك الذين اجتمعنا بهم وما تفعلونه في الوقت الراهن مذهل ورائع وقد أسعدني جدا أنكم وقعتم بعض الاتفاقيات أو المراسم والقوانين المتعلقة بالضمانات السيادية خلال زيارتكم إلى بريطانيا".وتابع، "ويسعدني جدًا أيضا أن أحاط علماً بأن هنالك اتفاقيات تمويلية مشتركة بينكم وبين المملكة المتحدة، وهذه مسألة غاية في الإيجابية وأظن بأنه من المحزن بأن التصورات تتطور ببطء أو تتحسن ببطء تجاه بلدكم؛ لأنني حينما أقارن ما كنت أتوقع رؤيته وما رأيته، بوسعي أن اتحدث عن فرق إيجابي هائل وشاسع".