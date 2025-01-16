السوداني يتحدث عن "العلاقة" مع أمريكا ويعلق على اتفاق غزة

أكد السوداني، الخميس، أن علاقة مع مؤسساتية محكومة باتفاقية، فيما اعتبر وقف إطلاق النار في غزّة خطوة مرحّب بها.

وقال خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" الإنجليزية على هامش زيارته الرسمية الى المتحدة، "وقف إطلاق النار في غزّة خطوة مرحّب بها، رغم أنها تأخّرت ونتجَ عن ذلك المزيد من الضحايا والدمار".

وأعرب عن أمله أن "يكون اتفاق وقف إطلاق النار ثابتاً وليس هشاً، والسماح فوراً بدخول المساعدات الغذائية إلى غزّة"، مضيفا "سعى العراق، مع جهود إقليمية ودولية، إلى إيقاف هذه الحرب، وسعى نتنياهو إلى إطالة أمدها، لأسباب منها سياسية داخلية، أو من أجل توريط المنطقة بحرب شاملة".



ولفت "نرغب بالتعاون الوثيق مع وفتح الآفاق بالعلاقة في جميع المجالات خصوصاً في المجال الاقتصادي"، مشددا بالقول "علاقاتنا مع مؤسساتية محكومة باتفاقية الإطار الستراتيجي".

وتابع "نجحنا في إبعاد بلدنا عن ساحة الصراع ومستمرون بأداء واجباتنا ومهامنا"، مشيرا الى أن "الجزء الأكبر من جدول أعمال زيارة لندن اشتمل على اللقاء مع الشركات ورجال الأعمال والمصارف".