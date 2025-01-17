السامرائي: أهمية تعزيز الجهود الحكومية لتطوير الخدمات في سامراء

وذكر بيان لمكتبه، انه "أجرى رئيس العزم، المهندس السامرائي، جولة ميدانية في مدينة ، حيث تفقد الأوضاع الخدمية في والتقى بعدد من المواطنين للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم".وأكد خلال الجولة على "أهمية تعزيز الجهود الحكومية لتطوير الخدمات في سامراء، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها المدينة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على استقرارها وأمنها بما يضمن حياة كريمة لأبنائها".وشدد على "التزام العزم بمواصلة العمل مع الجهات التنفيذية لتحقيق تطلعات أهالي في مجالات التنمية والبناء".