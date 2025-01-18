القيادة السنية الموحدة تنفي "البيان المتداول" حول المطالبات الجديدة

وذكر الائتلاف في بيان ورد لـ نيوز، أنه "لا صحة لما يتم تداوله من بيان جديد لمطالبة ائتلاف إدارة بتنفيذ الاتفاق السياسي والتعديل على قانون العام واقراره".ويوم أمس، أكد إدارة الدولة، أن نسبة إنجاز البرنامج الحكومي وصلت إلى 76 بالمئة مع حرصه على تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والمنهاج والبرنامج الحكومي، وضمن المدد الزمنية المرسومة.ادناه الكتاب المزور: