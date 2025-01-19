البرلمان يعقد جلسة بحضور 167 نائباً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "رئيس افتتح أعمال الجلسة الثانية من الفصـــل التشريعـــي الاول - السنـة التشريعية الرابعة، الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضاف البيان، أن "عدد الحضور 167 نائباً".