يتضمن القوانين الجدلية.. جدول أعمال البرلمان ليوم الثلاثاء

وتضمن جدول الأعمال 7 فقرات، بينها التصويت على "مقترح قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وقانون الثاني لقانون العفو العام، وقانون الاهلي".