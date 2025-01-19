بعد الديوانية.. السوداني يستقبل محافظ النجف

نيوز – سياسي

استقبل رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، محافظ يوسف كناوي.

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان " رئيس محمد شياع استقبل، اليوم الاحد، محافظ يوسف كناوي".

وأضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث أهم المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة، والتأكيد على ضرورة إنجازها لما تمثله من فائدة للمواطنين وللنجف التي لها خصوصية، كونها تستقبل ملايين الزوار على مدار العام".

وشدد على "أهمية التكامل في عمل المحلية، وأن تتحرك في إطار شامل يأخذ بالحسبان التوافق في الخطط والبرامج والمشاريع، مع ما ثبتته الحكومة في برنامجها الحكومي الذي انطلق من أولويات محددة".