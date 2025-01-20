6 ساعات على انطلاق تنصيب ترامب.. هل هناك حضور عراقي في الحفل؟

ومن غير المعتاد ان يحضر قادة من دول أخرى لحفل التنصيب، الا ان ترامب كسر هذه العادة وقدمت دعوات بالفعل لبعض لحضور حفل تنصيبه، لكن لا توجد معلومات واضحة عن مشاركة سياسيين عراقيين في حفل التنصيب.القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني شنيار أنور والتي تحمل الجنسية ومن المتوقع حضورها الحفل، اكدت عدم دعوة أي زعيم أو كردي لحضور حفل تنصيب ترامب"، مشيرا في تصريحات صحفية تابعتها نيوز، ان "التنصيب هو حدث وطني بالدرجة الأولى، وعلى حد علمي لم تتم دعوة أي زعيم من قبل تنصيب ترامب المسؤولة عن تنظيم الحدث".وأشارت إلى أنه "قد تحضر بعض الشخصيات العراقية والكردية حفلات التنصيب غير الرسمية التي تستضيفها جماعات الضغط والشركات، لكن ترامب أو نائب الرئيس جي دي فانس لا يحضران هذه الفعاليات غير الرسمية".وأضافت أن "القادة العراقيين ليس لديهم أي علاقة مهمة مع إدارة ترامب القادمة ولا يعتبرون حلفاء أو شركاء موثوق بهم في واشنطن"، مبينة ان "حضورها للحدث كان بسبب دورها كعضو في الحزب الجمهوري ومشاركة في حملة ترامب".من جانب اخر، قال تقرير لروسيا اليوم انه "من المتوقع أن يغيب المسؤولون الروس والعرب عن حفل تنصيب ترامب".