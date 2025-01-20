المشهداني يخاطب السوداني لاحالة بعض المسؤولين للتقاعد (وثيقة)

واظهرت وثيقة اطلعت عليها نيوز، مخاطبة المشهداني للسوداني ومن مبدأ فصل السلطات، لاتخاذ القرارات اللازمة لاحالة المسؤولين الذين تجاوزت أعمارهم السن القانونية البالغة 60 عاما الى التقاعد.وخلال الأشهر الماضية، جرى الكثير من الحديث والنقاشات حول سبب تأخير إحالة بعض المسؤولين الى التقاعد، ولاسيما محافظ بغداد، ورئيس هيئة الحشد الفياض، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، في حين يحظر قانون التقاعد بقاء احد في منصبه بعد الـ60 عاما، او في الأحوال يتم استثناء بعض الفئات لغاية 65 عاما وليس اكثر.