الاعرجي وعلاوي يؤكدان دعم برنامج الحكومة وتنفيذ فقراته

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الجانبين استعرضا مجمل الأوضاع على صعيد الداخل العراقي، وكذلك مستجدات الأوضاع في المنطقة".وبحسب البيان، شدد الجانبان على "أهمية الخطاب السياسي وتعزيز التماسك المجتمعي، والعمل على دعم برنامج الحكومة، لتنفيذ فقراته ضمن أولوياتها وبما يخدم تطلعات جميع العراقيين".