أبرزها تشكيل الحكومة.. هذه ملفات اجتماع البارتي واليكتي غدا

وذكر الديمقراطي في بيان ورد لـ نيوز، انه "تكملة لسلسة الاجتماعات التي بدأت منذ أسابيع، سيعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعاً في سعد عبدالله بأربيل غداً الثلاثاء 21 كانون الثاني 2025".وتابع الحزب، ان "الوفدين الفنيين للبارتي واليكتي، سيجتمعان لمناقشة وكتابة النقاط الاستراتيجية لجدول أعمال السنوات الأربع المقبلة لمجلس الوزراء العاشر لحكومة إقليم كردستان".وأضاف، انه "من المتوقع أن يعد الطرفان خطة لتشكيل الحكومة العاشرة لإقليم في حال التوافق على جميع النقاط".وحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 39 مقعداً مقابل 23 مقعداً للاتحاد الوطني في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم التي أجريت في الـ 20 أكتوبر تشرين الأول 2024.