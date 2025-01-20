رئيس المجلس الأعلى: ابشر يا عراق مشروع تصحيح

وقال الشيخ حمودي خلال اجتماعه بنخبة من كبار موظفي ضمن ابشر يا عراق: " مشروعنا في ابشر يا عراق مشروع تصحيح، ليكون القادم أفضل من الحاضر، يجب ان يحترم الإنسان ويكون هو صاحب القرار، والانتخابات هي سبيله لذلك".وأضاف: "بناء يجب أن يقوم على مبدأين، الأول أن قوة بقوة مؤسساتها، وثانيا أن هذه المؤسسات ملك للشعب بكل اجياله، وليس حقا خاصا بحكومة او حزب".وأشار حمودي الى انه "أطلقنا مبادرة حماية الموظف المستقل، وجعلناها هدفا من أجل تحقيق العدالة، ولتكون الكفاءة والإنجاز هو المعيار الأول في عمل مؤسسات الدولة".وبين: " بدأت المحاصصة كخيار إجباري لضمان مشاركة الجميع في الحكم، لكنها تحولت إلى عائق لمسار ويجب الخروج منها والبحث عن بدائل ناجحة".وختم: "ما يجعلنا متفائلين هو أننا بلد صاحب عقول مبدعة، وروحية حسينية، ونمتلك كل مقومات النهوض، ولعل حالة الاستقرار التي نعيشها اليوم هي فرصتنا لذلك".