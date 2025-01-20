الإطار التنسيقي يؤكد أهمية حسم القوانين الهامة منها الموازنة والأحوال

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية.

وجاء في بيان للإطار التنسيقي، أن "الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في همام حمودي اليوم الاثنين وبحضور لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي هنأ الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار، وطالب الدولي بان يستنفر كل الجهود في اعادة اعمار المناطق التي تضررت من الحرب لاعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس".

الى ذلك، ثمن الإطار التنسيقي "دور أعضاء في الفترة الماضية "، مؤكداً "أهمية حسم القوانين الهامة التي ينتظرها الشعب وخصوصا قانون تعديل الموازنة وقانون الاحوال الشخصية".

كما شدد على "التوافق في قرارات رئاسة بين اعضاء الرئاسة"، داعيا إلى "دعم عمل لإنجاز مهامهم".

وأكد الإطار التنسيقي على أن "تلتحم مجالس المحافظات مع المحافظات لتقديم افضل الخدمات"، مشيدا "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة"، ودعا الى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".