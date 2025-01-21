رئيس الوزراء يوجه رسالة الى ترامب

نيوز – سياسي

هنأ دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني بعث، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة تسنّمه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد السوداني في البرقية "تطلع لتعزيز أواصر والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين"، مشددا على "أهمية العمل على دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً".

وبين السوداني أن "الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة".