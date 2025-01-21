السوداني: الموازنة تضمنت تخصيصات لدعم الصحة

نيوز – سياسي

اكد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة جعلت تطوير القطاع الصحي من أهم أولوياتها، مشيرا الى انه تم تضمين الموازنة تخصيصات لدعم وتطوير هذا القطاع المهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، عدداً من الأطباء المغتربين الذين يمثلون الوجبة الأولى من الكوادر الطبية التي تطوعت لمساندة ودعم القطاع الصحي في العراق، وذلك بحضور مستشار رئيس لشؤون الصحة".



وعبر السوداني، خلال اللقاء، عن تقديره للأطباء الملتحقين بمبادرة استقطاب الكفاءات الطبية والصحية، وحاجة البلد لخدماتهم، بما يمثلونه من ثروة بشرية تخصصية مقبلة على مساندة القطاع الصحي في العراق، وتسهم في الارتقاء بالواقع العلاجي والخدمي المقدّم للمواطنين.

وبين رئيس أن "الحكومة جعلت تطوير القطاع الصحي من أهم أولوياتها، حيث تم تضمين الموازنة تخصيصات لدعم وتطوير هذا القطاع المهم، عبر برامج ومشاريع عديدة، منها تطبيق قانون الضمان الصحي، وإكمال المشاريع المتلكئة من مستشفيات ومراكز، وتأهيل أخرى، وتوطين الصناعة الدوائية، فضلا عن التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات الجديدة من خلال شركات عالمية مختصة لتقديم الخدمات للمواطنين، وقد انخرط في هذا البرنامج العديد من الأطباء المغتربين".