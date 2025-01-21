السوداني يؤكد العمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية

وقال السوداني في له، ان "العراق له خصوصية في التعامل مع إرادة البقاء، لافتاً إلى أن من أكثر الشخصيات أنفة واعتداداً بنفسه، مؤكداً أن لا يمكن أن يكون خاضعاً لأحد أياً يكن".وأضاف "تصوير بلدنا بأنه يتبع لأي أمر يتنافى مع الشخصية التاريخية للعراق، معتبراً أن العلاقة بين والمملكة المتحدة لها خصوصية"، مردفاً "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة في علاقتنا مع المملكة المتحدة".وتابع، "بغداد تعمل على بناء علاقة مؤسساتية مستقرة مع واشنطن، كما أن تظل شريكاً رئيسياً للعراق، والرياض أيضاً شريك أساسي في معادلة الاقتصادية".وأشار إلى أن "الربط الكهربائي مع ليس مجرد مشروع تقني بل هو خطوة نحو تحقيق تكامل اقتصادي طويل الأمد"، منوهاً إلى أن "العراق يلعب دورًا محوريًا كـ"وسيط فاعل" بين مختلف الأطراف الإقليمية، وبغداد باتت مركزًا للحوار الهادئ الذي يهدف إلى تجسير الهوة بين الفرقاء، مستدركاً: يسير بخطى واثقة نحو الإصلاح المؤسسي".وأكد أن "الحكومة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية"، مشدداً على "الالتزام بسياسة الانفتاح والشراكة الحقيقية"، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب".