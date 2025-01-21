مجلس النواب يعقد جلسته

وقالت الإعلامية في في بيان ورد لـ نيوز، انه "عقد جلسته ضمن الـــدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الرابعة الفصـــل التشريعـــي الاول ".وأضافت: "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب الدكتور مـحـمـود الـمـشـهـدانـي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (٣)".