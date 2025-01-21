البرلمان يطوي صفحة القوانين الجدلية.. تصويت على العفو والأحوال وإعادة العقارات

وذكر بيان للمجلس ورد لـ نيوز، أنه تم "التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩".وأضاف البيان، أنه تم التصويت على "مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة (المنحل)".وتابع، أن "مجلس النواب يُصوت على الثاني لقانون العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦".ويأتي التصويت على هذه القوانين بعد مخاض عسير، وخلافات امتدت لأشهر، ودفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.