الخارجية ترحب بقرار المملكة المتحدة بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "ترحب بقرار المملكة المتحدة القاضي بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق، وتعتبر هذه الخطوة إنجازاً مهماً يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل".وأضافت ان "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص الاقتصادي والاستثماري بين والمملكة المتحدة".وأشارت الوزارة الى انه "في هذا السياق، تدعو الوزارة الأخرى، بما في ذلك الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق. وتشجع الوزارة هذه على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود في تعزيز الاقتصادي".واكدت الوزارة أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".وجددت الوزارة "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في والمنطقة".