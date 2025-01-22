رشيد يؤكد ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين العراق وسويسرا بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

نيوز – سياسة



أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين وسويسرا بشأن المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال لقائه رئيسة الاتحاد السويسري كارين كلر سولر.

وذكرت الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه ضمن إطار مشاركته في المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس، زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني 2025 الجناح السويسري في الكونغرس، حيث التقى برئيسة الاتحاد السويسري السيدة كارين كلر سولر.

وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - بحث علاقات الصداقة والتعاون بين وسويسرا وسبل تعميقها لتشمل الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية، حيث أكد رئيس الجمهورية أهمية إعادة تفعيل عمل اللجنة العراقية السويسرية وضرورة إبرام مذكرة تفاهم بين بشأن المعلومات المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وأشاد، بجهود سويسرا لإعادتها عدد من القطع الأثرية، مؤكدا أهمية التحرك لاسترداد الأموال العراقية المجمدة، ومشيراً إلى ضرورة في مجال مبادرة السلام الأزرق التي أطلقتها الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية عام 2010.



وتناول اللقاء أعمال المنتدى الاقتصادي والنتائج المرجوة منه على طريق تعزيز الدولي في المجالات كافة، كما تمت مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الدولية، إذ تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار والسلم العالميين، وفقا للبيان.



من جانبها، رحبت رئيسة الاتحاد السويسري بمشاركة رئيس الجمهورية في المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة رغبة سويسرا في تعزيز أواصر العلاقات مع وبما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري والقائم بالأعمال في سويسرا محمد الدباغ.