توجيه جديد من السوداني حول مشروع طريق التنمية

واستعرض الاجتماع آخر الإجراءات الخاصة بطريق التنمية، ومناقشة آخر ما وصلت إليه مراحل الإنجاز في المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير، وأبرز التحديات التي تواجه سير التنفيذ والتوجيه بسرعة معالجتها؛ من أجل الالتزام بالسقوف الزمنية المعتمدة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس ورد للسومرية نيوز.واستمع السوداني إلى عرض مفصل قدمته الشركة الاستشارية بشأن خططها التي تتعلق بالموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية، الذي يتيح للمشروع مميزات أكبر، وضمان مواكبة آخر التطوّرات في مجال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة.ووجّه رئيس وزارات ومؤسساتها المعنية بمشروع طريق التنمية، أن تقدّم بياناتها إلى شركة أوليفر وايمن، من أجل إعداد رؤية متكاملة للمشروع.وشهد الاجتماع أيضاً استعراض الخطة الأمنية الخاصة بمشروع طريق التنمية، وكذلك الاطلاع على أبرز نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير لمشروع طريق التنمية، بحضور وزراء النقل من؛ العراق، والإمارات، وتركيا، وقطر.