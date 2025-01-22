البرلمان يطلب من القضاء تنفيذ قانون العفو بشكل فعال

نيوز – سياسي

رئيس مجلس النواب محمود المشهداني من رئيس مجلس الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء، بتنفيذ قانون العفو بشكل فعال.

وقال مكتب المشهداني في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التقى، اليوم، رئيس مجلس الاعلى فائق زيدان"، مبينا ان "اللقاء بحث سبل تعزير العلاقة بين السلطتين التشريعية والقضائية وبما يضمن سيادة وتنفيذ القانون".

وأضاف ان "اللقاء تناول ايضا مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام والأحوال الشخصية والغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل)".

واكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنفيذ التعديل على قانون العفو بشكل فعال، ووضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة وبما يحقق المصلحة العامة".

واضاف المشهداني ان "تعديل قانون العفو لا يشمل الارهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء ولا تهاون مع سراق المال العام دون اعادة الاموال التي سرقوها ".