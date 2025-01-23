وزير خارجية سوريا يوجه دعوة لرئيس حكومة كردستان لزيارة دمشق

وقال موقع حكومة إقليم في بيان ورد لـ نيوز، إن "بارزاني، التقى اليوم مع وزير خارجية أسعد الشيباني، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي".وأضاف الموقع أن "الجانبين بحثا آخر مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطوّرات الراهنة في المنطقة".وبحسب البيان، قدّم وزير الخارجية السوري إيجازاً حول الوضع الجديد في والجهود التي تبذلها الإدارة الجديدة لإحلال الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.وبيّن الوزير السوري أن "الكرد هم أخواتنا وإخوتنا وهو مكوّن محوري وأصيل في سوريا، ونؤكد أن حقوقهم ستكون مصانة ومحمية".ووجّه وزير خارجية دعوة لرئيس حكومة إقليم لزيارة دمشق، مُعرباً عن أمله بأن يراه في في المستقبل القريب، بحسب البيان الرسمي.من جهته، أكّد رئيس الحكومة أنّ "حماية السلم والاستقرار في يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا"، مُبدياً استعداد الإقليم لتقديم "كافة أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لإخواننا وأخواتنا في سوريا".واتفق الجانبان على "الحاجة لحماية حقوق كافة المكونات في سوريا، وبضمنهم الشعب الكردي".