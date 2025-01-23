اجتماع حكومي لمتابعة خطة النقل والتوزيع في الشبكة الكهربائية للصيف المقبل

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، انه "وجه رئيس بمراجعة إمكانية زيادة الطاقة المستوردة من خلال خطوط الربط مع دول الجوار، كما تقرر عقود الشركات المنفذة لمشاريع تأهيل وتنفيذ شبكات النقل والتوزيع، مهام الاستعداد للصيف المقبل".كما وجه "بالعمل على شكل 3 نوبات عمل لإتمام انجاز المشاريع المعنية قبل حلول فصل الصيف المقبل، وان تمنح الوزارة صلاحية سحب العمل وانهاء من اي شركة تتلكأ في التنفيذ، ولا تباشر خلال شهر من تاريخ الإحالة".ومن أجل متابعة سير التوقيتات الزمنية للتنفيذ، وجّه السوداني "بتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ المشاريع من قبل رئيس الوزراء".وكان قد اتخذ العام الماضي جملة من القرارات أبرزها؛ القرارات (24776، و 24947و ،24485)، التي تزيد من سقف التعاقدات والصلاحيات المالية لوزارة الكهرباء؛ من أجل أداء مهامها وتلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار تزويدهم بالطاقة الكهربائية.