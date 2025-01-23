بغداد تؤكد أهمية التزام كردستان بأحكام مواد الموازنة

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان، "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن الحكومة في أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ الحكومة الاتحادية في عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف النفط من الإقليم".ولفت العوادي "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".واعتبر أن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين"، مضيفا "تأمل الحكومة الاتحادية من الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".