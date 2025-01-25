السامرائي: حريصون على وحدة أرضنا وشعبنا

وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ نيوز، أن الأخير "زار برفقة عدد من نواب وقيادات العزم، مضيف الشيخ السعد شيخ قبيلة البوفهد الضياغم في الأنبار، حيث كان في استقباله الشيخ السعد وعدد من شيوخ ووجهاء قبيلة البوفهد".وخلال اللقاء، أكد السامرائي على "أهمية التكاتف بين أبناء وقواها الوطنية لتحقيق التنمية والاستقرار في الأنبار، مشدداً على أن العمل المشترك هو السبيل الأمثل للنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي، بعيداً عن التوجهات الفردية أو الحزبية".وأضاف السامرائي: "نحن حريصون على وحدة أرضنا وشعبنا، وملتزمون بدعم أبناء محافظاتنا لضمان نجاح الأساسية المجتمعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني".كما أشاد "بالدور التاريخي والاجتماعي الذي تضطلع به قبائل في تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ الوحدة الوطنية، مؤكداً على التزام العزم بدعم المشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات أبناء وتساهم في استقرار المحافظة".من جانبهم، عبّر شيوخ ووجهاء قبيلة البوفهد عن "تقديرهم للسامرائي وقيادات العزم على زيارتهم واهتمامهم بقضايا المحافظة، مؤكدين حرصهم على دعم جهود العمل المشترك لتحقيق مصلحة وأبنائها".