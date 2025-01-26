اليوم.. مهندس "اسقاط الأسد" في بغداد حاملا 3 ملفات

وأكدت وسائل اعلام تركية ان فيدان سيزور اليوم الاحد، وبحسب التقارير التركية، فان فيدان سيناقش إمكانية ان يصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وذلك بعد ان صنفها منظمة محظورة في منتصف 2023.كما سيناقش فيدان المخاوف من "تهميش" حقوق التركمان، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل حكومة من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض العرب، مقابل عزل التركمان والحزب الديمقراطي والشق الاخر من عرب .وستتم أيضا مناقشة ضرورة تقدم في العلاقات مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث تعتبر الجديدة هي معقل النفوذ التركي بعد اسقاط الأسد بعد سنوات من استقرار تحت النفوذ الإيراني.