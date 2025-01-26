أبرز ما جاء المؤتمر الصحفي بين فؤاد حسين مع نظيره التركي هاكان فيدان

وقال حسين في المؤتمر، ان "العلاقات الثنائية جيدة بين تركيا والعراق وبحثنا كيفية تطويرها بعد زيارة الرئيس أردوغان إلى بغداد، كما تطرقنا إلى الظروف المحيطة بين الدولتين ولاسيما كيفية التعامل مع الوضع في سوريا ونحن على اتصال مستمر مع الإدارة الجديدة في دمشق".وأضاف، "تباحثنا بما يخص الوضع الأمني وتواجد على الحدود، كما ان هنالك مساحات واسعة للعمل المشترك مع تركيا بمختلف منها الاقتصادية والسياسية"، مشيرا الى انه "ستكون هنالك اجتماعات متعددة بين الطرفين للتباحث بما يخص ملفات المنطقة ومحاربة الإرهابيين".ومن جانبه، ذكر هاكان فيدان، "تناولنا المسائل الإقليمية، وننظر إلى العلاقة مع بنحو استراتيجي، لافتا الى انه كلما ينعم بالأمن والاستقرار فإن ذلك سينعكس على تركيا.وتابع، "نحاول المساهمة بجميع المشاريع التي لها علاقة في التنمية وسنعمل على تنفيذ مشروع طريق التنمية، مبينا ان التفاهم بالأمن والاستقرار بين البلدين أمر بغاية الأهمية ولاسيما مكافحة تنظيمي والبكةكة الإرهابيين.فيدان ذكر: "أعرب عن تعازيي الحارة لشهداء الذين قضوا على يد البكةكة الإرهابي، موضحا، "بحثنا كيفية التنسيق لمكافحة الإرهابي، وتطرقنا إلى المسائل الخلافية الإقليمية وعدم تأثيرها على أمن البلدين". وأكمل، "نولي الاهتمام الكبير للتواصل بين والإدارة الجديدة في سوريا".