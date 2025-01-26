السوداني: الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أن الأخير "استقبل رئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس".وشهد اللقاء، وفق البيان، "استعراض علاقات التجارة والتعاون بين والولايات المتحدة، ومساعي التحضير لملتقى ممثلي الشركات الأمريكية، الذي سيُعقد في خلال هذا العام، وكذلك جرت متابعة تنفيذ 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم، جرى توقيعها خلال زيارة سيادته إلى العام الماضي".وأشاد السوداني "بجهود لوتس في رعاية وعقد الملتقيات والاجتماعات، خاصة مع القطاع الخاص العراقي، مؤكداً أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً في مختلف جوانب الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي التجاري والمصرفي، مشيراً إلى المضيّ في جهود تشريع قانون الملكية الفكرية، وإدخال هذا المفهوم في المناهج الدراسية؛ من أجل مواكبة التطور التجاري العالمي".وبين أن "الإصلاحات الاقتصادية تمكنت من رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية في العراق، وأنّ الشركات الأمريكية مدعوّة للمشاركة في النهضة التنموية التي يشهدها العراق، والبيئة الاستثمارية الجاذبة والصديقة للأعمال".من جانبه، أثنى لوتس على "جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، مؤكداً رغبة العديد من الشركات الأمريكية في الدخول إلى السوق العراقية، وعقد الشراكات الواعدة مع القطاع الخاص العراقي، والمساهمة في التنمية وتوسعة نطاق الأنشطة التجارية والاستثمارية".