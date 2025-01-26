الفتلاوي ترد على وزيرة الاتصالات: انا من سيقاضيك

وقالت الفتلاوي في تغريدة على منصة "اكس"، "معالي الوزيرة منزلة بيان تهدد بمقاضاتي وتقول لا يوجد عقد جديد مع الشركة المهربة للانترنت".

وأضافت "تدللي راح انزلك امر ايفاد بتوقيعك لموظفيك لتركيا على نفقة نفس الشركة للتباحث حول التعاقد مع الشركة لتمرير الترانزيت"، مشددة بالقول "انا من سيقاضيك لتضليلك الرأي العام وهدرك لاموال الدولة".

أدناه وثيقة نشرتها الفتلاوي..