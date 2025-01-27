وزير الخارجية يعلق على انباء تهديدات ترامب تجاه العراق

نيوز – سياسي

علق رئيس وزير الخارجية فؤاد حسين، على انباء تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه .

وقال حسين، في كلمته خلال ندوة حوارية لنخبة من الشخصيات الإعلامية والسياسية نشرتها الوكالة الرسمية واطلعت عليها نيوز، "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".

وأضاف، أن "تحسين العلاقات مع دول الجوار مبدأ أساسي"، لافتا الى ان "الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجاباً على الداخل العراقي"، مشيرا الى ان "أمن مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح".

وذكر ان "علاقاتنا مع قوية"، لافتا الى ان "الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع ستكون واسعة وتشمل لجاناً عدة".

وبين "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق"، موضحا أن "علاقاتنا الاقتصادية مع الصين وصلت إلى 50 مليار دولار".