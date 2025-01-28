قيادي في الحكمة يتحدث عن "حملة تشويه" مع قرب الانتخابات

وقال فهد في تغريدة على منصة "اكس"، "ستظهر الحقيقة قريباً وسيُحاسب قانونياً كل من وجّه اتهامات للحكمة دون أي دليل أو إثبات (وهم كُثر) يبقى هو الفيصل الوحيد في هذه القضية".

وأضاف "مع اقتراب موعد الانتخابات بدأت مبكراً حملات التشويه السياسي والاستهداف الممنهج خصوصاً من أطراف كانت تسيطر سابقًا على هذا المطار".

وأعلنت هيئة الاتحاديَّة، عن مُباشرتهَا الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار الأشرف الدوليّ.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاجتماع حضره أعضاء في اللجنة القانونية النيابية.



وشهد الاجتماع بحسب ما تم تداوله، طرح موضوع الجلوس مع اقتصادية تيار الحكمة، الامر الذي داخل الجلسة.

أدناه وثيقة نشرها ..