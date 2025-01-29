الأعرجي يترأس اجتماع مجلس الاستخبارات الوطني

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "المجلس ناقش، الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف المكتب، أن "المجلس جدد التأكيد على الاستمرار بالتوجيه ضمن ساحات العمل الأمنية والاستخبارية، وبما يعزز التكامل والتنسيق بين جميع القطعات الأمنية والاستخباراتية".