الكشف عن ضغوط لمنع استجواب وزير الدفاع في البرلمان

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "جهات سياسية متنفذة تمارس ضغوطا وتعمل على منع استجواب في البرلمان".وأضاف المصدر، أن "أغلب نواب اكدوا ان الاسبوع القادم سيكون حاسم لملف الاستجواب".يشار ان يخوض حراكا لاستضافة واستجوابه بشأن عدد من الملفات.