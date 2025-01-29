العراق يؤكد رفضه لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب رئيس وزير الخارجية، فؤاد حسين، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في فلسطين بعد وقف إطلاق النار، وسبل تعزيز المشترك لدعم الشعب الفلسطيني".وأكد الوزير، بحسب البيان، "موقف الثابت في دعم القضية الفلسطينية"، مشدداً على "رفض أي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وأهمية الجهود لتعزيز صموده على أرضه".وأشار إلى أن "العراق سيواصل بذل أقصى الجهود لضمان أن يكون الملف الفلسطيني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولويات جدول أعمال القمة العربية التي ستستضيفها هذا العام".من جانبه، أعرب محمد مصطفى عن "تقديره العميق لمواقف الداعمة لفلسطين"، مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين"، ومؤكداً على "أهمية استمرار والتنسيق المشترك في مختلف المجالات".