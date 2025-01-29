الجبوري: الطبقة السياسية ساهمت بتفشي المخدرات

اعتبر السياسي مشعان الجبوري، الأربعاء، أن الطبقة السياسية ساهمت بتفشي المخدرات، فيما أشار الى أن قانون العفو يتيح التحقيق مع السجناء المتهمين.

وقال خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه الفضائية، إن "قانون العفو يتيح التحقيق مع السجناء المتهمين بالإرهاب ولا يخرجهم"، مشيرا الى أن "القيادات الشيعية تريد تحويل النظام الديمقراطي الى نظام شمولي".

وأضاف أن "قانون العفو يتيح التحقيق مع السجناء المتهمين بالإرهاب ولا يخرجهم"، لافتا الى أن "الطبقة السياسية ساهمت بتفشي عبر منع الكحول".

وشدد على أن "المكون الشيعي مختطف بالكامل من الجماعات المسيطرة والفاسدة وهناك وشيعية"، مضيفا "لدينا ارهابيون أسوأ من الجولاني لكننا نعدهم أبطالا".

وتابع أن "الجولاني تصرف في أفضل من سياسيينا بسنة ضوئية"، كاشفا أن "العراق وقع ضحية فيتو إيراني يحظر التعامل مع سوريا".

الى ذلك، اعتبر أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "سلوكه في الدولة مقبول وحتى من كان وزيرا لداخلية"، مضيفا "هو واحد من الشيعة القلائل يمكننا ان نعمل معه ونتعايش ويستطيعون قيادة البلد".