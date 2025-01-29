السوداني يؤكد ضرورة إقرار تعديل قانون الموازنة دون تغيير

أكد محمد شياع السوداني، الأربعاء، ضرورة إقرار لتعديل قانون الموازنة العامة دون تغيير.





وشهد الاجتماع "استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية".



وأضاف البيان "انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون". وقال السوداني في بيان، "استضاف رئيس محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم الكتل النيابية، بحضور رئيس المشهداني، ونائبيه علي المندلاوي وشاخوان عبد الله".وشهد الاجتماع "استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية".وأضاف البيان "انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون".

وأكد "الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".



وأشار إلى "ضرورة إقرار هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل الموقر".



من جانبهم، أبدى رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية "دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان"، وفق البيان.