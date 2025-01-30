العراق يؤكد موقفه الثابت في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ نيوز، انه "ناقش الجانبان السبل والآليات الممكنة للتصدي لمثل هذه التوجهات، حيث شدد فؤاد حسين على موقف الثابت في رفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أهمية الصف الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة".وأضافت: "تطرق الاتصال إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بغداد، حيث أكد الوزيران أهمية أن تكون هذه القمة منبراً لمعالجة العربية الأساسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضايا المنطقة برمتها".وفي ختام الاتصال، شدد الطرفان على "ضرورة استمرار التنسيق والتشاور خلال الأيام القليلة المقبلة".