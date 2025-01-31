ستحددها "نظرة بغداد للفصائل وشركائها".. حرب "مجدولة" في العراق مع تركيا وسوريا

تقول "ديلي صباح"، ان إدارة التي يهيمن عليها الشيعة ومواجهة إدارة سلفية سنية في سوريا قد يشكل معضلة في حد ذاتها، خصوصا وان غير متأكدة من موقفها تجاه سوريا بعد، لذلك من المبالغة توقع ان توافق على الدخول بشراكة ثلاثية ضد حزب العمال الكردستاني.وتنقل الصحيفة عن خبراء، ان يجب ان يتبنى موقفا واضحا أولا من حزب العمال، وماذا سيفعل ضد التكتيكي بين حزب العمال وبعض فصائل الحشد في سنجار، كما ان امتنع لسنوات من اعتبار حزب العمال بانه مشكلة خاص به، كما ان الجغرافيا السياسية الكردية في سوريا لم تكن محور الاهتمام الرئيسي لبغداد لسنوات، فضلا عن دعم بعض الفصائل العراقية لحزب العمال.وتشير الى ان الاتجاه الذي ستختاره في علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة سيحدد نوع سوريا التي تريد رؤيتها وما يمكنها القيام به في هذا النطاق، وسيتشكل موقف من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا أيضًا في هذا الإطار، كما إن الدعم الذي ستقدمه إيران، لحزب العمال الكردستاني سيضع أيضًا في سياسات موازية، وخاصة إذا حاولت طرد الفصائل من العراق، فإن الاضطرابات الناتجة عن ذلك ستؤثر سلبًا بالتأكيد على القتال المشترك ضد حزب العمال الكردستاني".