ما علاقة العراق بالصراع على حقيبة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة؟

وقالت وسائل الاعلام اللبنانية، ان ترشيح الثنائي الشيعي للنائب السابق ياسين جابر لوزارة المالية، موجة من المعارضة الداخلية من بينها مبرر رفض توزير اي شخصية في السابقة، فضلا عن التحفظ على تسمية الثنائي له.ويضيف موقع "ليبناون ديبايت"، انه "وفق معلومات خاصة فان الموجة انطلقت من داخل بيت الثنائي الشيعي وليس من المعارضة السياسية فحسب"، مشيرة الى ان "مرشح كان يتم تداول اسمه جنبا الى جنب مع جابر، قام حملة ضد جابر".وتشير الى انه "الحملة اشتدت على جابر ووصلت الى شقيقه رباح، حيث سرت شائعات عن اخلاله بدفع سمسرة لأحد المقربين من الرئيس المكلف جراء تعطل صفقة غاز مع العراق، خصوصا وأن للاخير شركة عاملة في .وفي تفاصيل اكثر عن القصة، كشفت التقارير ان شقيق ياسين جابر، يدعى رباح جابر، وهو رجل اعمال، واراد افتتاح معمل في لصناعة قناني الغاز، وقام شخص صحفي لبناني معروف يمتلك علاقات في بعرض مساعدة لرباح جابر بجعله يلتقي مع مسؤولين عراقيين وعرض مشروعه، وبالفعل تم اللقاء وعرض المشروع لكن رفض الامر لانه يمتلك معامله الخاصة، الامر الذي اشعل الخلاف حيث يطالب هذا الصحفي اللبناني بامواله مقابل محاولة تسهيل عمل رباح جابر، بغض النظر عن إتمام الصفقة من عدمها.