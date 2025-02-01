Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رسالة "مؤثرة" من ضحية لزوجها قبل حادث الطائرة الأميركية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

يجب "الإطاحة بالنظام" سريعا.. تقرير إسرائيلي يكشف خارطة بلدان جديدة لـ"محور المقاومة"

سياسة

2025-02-01 | 05:21
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
يجب &quot;الإطاحة بالنظام&quot; سريعا.. تقرير إسرائيلي يكشف خارطة بلدان جديدة لـ&quot;محور المقاومة&quot;
6,161 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

استعرض تقرير إسرائيلي، الخارطة المتوقعة لـ"محور المقاومة" والبلدان الجديدة التي ستنضم الى هذا المحور بتوغل النفوذ الإيراني اليها بعد خسارة سوريا وضعف حزب الله في لبنان وصعود قوة الحكومة اللبنانية على حسابه، فيما أشار الى ان ايران لن تتخلى عن العراق بسهولة، وستتمدد لصناعة محور مقاومة جديد يمتد في شبه الجزيرة العربية، ومنطقة القرن الأفريقي، وحتى ليبيا، والسودان، فضلا عن صناعة خلايا في الضفة الغربية والأردن.



ويقول كبير الباحثين في معهد آبا إيبان للدبلوماسية الدولية في إسرائيل والباحث في برنامج ايران، داني سيترينوفيتش، إن "العراق كان يخشى طوال فترة الحرب من أن الصراع في المنطقة سوف يصل إليه، ولذلك ضغط العراق على تلك الفصائل حتى لا تعمل انطلاقا من أراضيه، والآن يدور النقاش حول دمج الفصائل في الجيش كعنصر كامل بدلا من نزع سلاحها".

وأشار الى ان "هذا سيمثل ضربة قوية جديدة لإيران لكن الامر لن يكون بهذه البساطة، فبينما يخشى العراق أن يصبح مثل لبنان، حيث جلب حزب الله الكارثة إلى البلاد، ولكن على الرغم من ضعف الإيرانيين، فإنهم لن يتخلوا عن العراق".

ويبين ان "الفصائل تعلموا من هذه الحرب، انها لا تزيدهم إلا قوة في نظر محور المقاومة وفي المنطقة، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء ضدهم سوى الإطاحة بهذا النظام، ونستغل الحكومة الامريكية بذلك".

وأشار الى ان ايران لن تستسلم، حتى بعد الضربات التي تلقتها، وستواصل بناء محور المقاومة وربما من خلال دول إضافية، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحركات في شبه الجزيرة العربية، ومنطقة القرن الأفريقي، وحتى ليبيا، ومؤخرا تعززت العلاقة بينها وبين السودان أيضا، حيث تتمتع السودان ودول القرن الأفريقي جيبوتي والصومال وإريتريا وإثيوبيا - بأهمية استراتيجية، فهذه المنطقة تشكل جزئيًا الطرف الآخر لخليج عدن، مقابل اليمن، وتمتد جزئيًا على طول شواطئ البحر الأحمر، إن النفوذ هناك إلى جانب النفوذ في اليمن يخدم غرض فرض الحصار على إسرائيل، ويمكن أن يساعد أيضاً في تقديم المساعدة لحماس في غزة".

ويقول سيترينوفيتش أيضا إن "الجيل الجديد من محور المقاومة قد يشمل أيضا خلايا في الضفة الغربية والأردن، حيث تزيد إيران من جهودها لإنشاء جبهات جديدة لإسرائيل"، مضيفا انه "حدث واسع النطاق، لا يكفي أن نقول إن سوريا انهارت وحزب الله لا يستطيع أن يتعافى، إن المحاولات الإيرانية لبناء محور المقاومة لم تتوقف ولن تتوقف، هناك الآن فترة من الزمن تكون فيها إيران ضعيفة ولابد من استغلال ذلك".


>>  تابع قناة السومرية على  تويتر

محور المقاومة

النظام الايراني

الفصائل في العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
Play
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Play
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
Play
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
Play
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
Play
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
علناً
Play
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Play
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Play
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Morning Live
Play
Morning Live
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
Play
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
Play
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
بعد التحري
Play
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
Play
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-01
Biotic
Play
Biotic
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
Play
تأخر الحمل عند النساء والفيروسات الجديدة - الحلقة ٤٢ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-31
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
Play
فضائح مصفى كربلاء تخرج على العلن - حلقة ١١ | 2025
13:30 | 2025-01-31
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
Play
31-01-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-31
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
Play
نشرة ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-31
علناً
Play
علناً
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Play
عمليات الفساد في بيع وايجار عقارات الدولة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
15:30 | 2025-01-30
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Play
الممثل الكوميدي يوسف صلاح - الحلقة ٤٢ | season 3
14:30 | 2025-01-30
Morning Live
Play
Morning Live
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
Play
زيارة الطبيب النفسي في العراق.. خجل أم خوف؟ - حلقة ٢١٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
Play
شقلاوة اربيل - الحلقة ٢٠٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-30
بعد التحري
Play
بعد التحري
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
Play
رغم التحريم والتجريم .. سوق بشري يرعب العراقيين - الحلقة ٤١ | الموسم 4
15:30 | 2025-01-29
اخترنا لك
الشيخ همام حمودي: لن نسمح بتغيير النظام بقوة الخارج
07:38 | 2025-02-01
السوداني: حكومتنا تشكلت بظروف شهدت عزوفا عن الانتخابات وتراجع الثقة بالنظام السياسي
06:54 | 2025-02-01
"رئاسة مجلس النواب السابقة تتحمل المسؤولية".. أسباب تأخر إقرار العفو العام
06:26 | 2025-02-01
الأعرجي لراعي كنائس بغداد: العراق بلد التنوع وتلاقح الحضارات والتسامح
05:44 | 2025-02-01
المالكي متحدثاً عن العفو العام: سيفرج عن قاتلي الشهيد الصدر اذا شمل الجميع
04:36 | 2025-02-01
الاخبار اللبنانية تكشف عن خفايا اتفاق حكومي عراقي بشأن "الفصائل المسلحة"
04:32 | 2025-02-01
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.