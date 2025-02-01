الشيخ همام حمودي: لن نسمح بتغيير النظام بقوة الخارج

وقال حمودي في خلال ملتقى الحوار الذي عُقد اليوم السبت في الانتصار، "لن نسمح بتغيير النظام بقوة الخارج، ولن نقبل بعودة النظام الشمولي، وحكم الحزب الواحد، أو حكم الأقلية للأكثرية بأي شكل كان. سنحافظ على نظامنا ومستقبل أجيالنا"، لافتاً إلى أن "التغيير لا يأتي إلا بأيدينا، وبإرادة شعبنا عبر صناديق الانتخابات"، معتبراً أن "الانتخابات القادمة مصيرية، ونتمنى مشاركة الأخوة الصدريين لتكون أكثر فاعلية".وأضاف "الإطار وحكومته تعاملا مع المتغيرات في أمريكا والمنطقة بموضوعية وشجاعة وكل ما يروجه بعض الخانعين من مخاوف ليس له أساس إلا في نفوسهم الضعيفة".وأتم: "المطلوب من شعبنا هو البصيرة، والشجاعة، والحضور، والمتابعة، وعدم الاستماع للخزعبلات ، فالعراق بخير، ونعمة تستوجب شكر الله والمحافظة عليها".