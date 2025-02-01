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السوداني يجدد تأكيده على إتاحة الفرص امام النساء لتولي المناصب القيادية
سياسة
2025-02-01 | 10:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
375 مشاهدة
جدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، تأكيده على إتاحة الفرص امام النساء لتولي المناصب القيادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، أنه "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أعلن عن إطلاق (البرنامج التدريبي في القطاع الأمني)، الذي يهدف إلى تمكين المرأة في المؤسسات الأمنية وتعزيز دورها ومشاركتها الفاعلة في مختلف المهام والرتب، جاء ذلك خلال
المؤتمر
الأمني النسوي الأول الذي عقد في بغداد".
وحيّا السوداني، في
كلمة
خلال المؤتمر، "جهود المرأة العاملة في السلك الأمني والعسكري، مؤكداً أنّ عقد هذا
المؤتمر
يعكس حرص الحكومة على دعم المرأة في جميع القطاعات، ومنها القطاع الأمني، الذي سجل خلال السنتين الأخيرتين حضوراً وتواجداً متميزاً ونوعياً للنساء في جميع التشكيلات والأجهزة الأمنية"، مجدداً "توجيهاته للمؤسسات الأمنية في تمكين النساء، ودعم استحقاقهنّ من الترقيات والترفيعات، وإتاحة الفرص لتولي المناصب القيادية".
وأشاد السوداني، بحسب البيان، "بجهود وزارة الداخلية التي عملت على استحداث أقسام جديدة تعزز مشاركة النساء في مختلف المجالات الأمنية، وتواجد مجموعة من العناصر المتطوّعة النسوية في كلية الشرطة لدعم المهام الأمنية المختلفة"، مشيراً إلى "(ستراتيجية الإصلاح في القطاع الأمني 2024- 2032)، التي وضعتها الحكومة، وتهدف محاورها إلى بناء الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، من أجل أن تستمر عمليات الإعمار والنهضة التنموية في العراق، وهي مسؤولية تشاركية يتصدّرها أبناء القوات والأجهزة الأمنية من كلا الجنسين".
واستذكر السوداني، وفقاً للبيان، "الوقفة المشرفة للنساء العراقيات، وما قمنَ به من مساندة للقوات الأمنية خلال معارك التحرير ضد عصابات داعش الإجرامية، وحثّ أبنائهنّ على التطوع لمحاربة الإرهاب الظلامي، وتحرير الأرض، مهما غلت التضحيات".
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