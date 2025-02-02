إيطاليا تجدد دعوتها للسوداني بزيارة روما والتوقيع على اتفاقية استراتيجية

وقال في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني استقبل اليوم سفير إيطاليا لدى نيكولو فونتانا، حيث هنأه بمناسبة تسنم مهامه الجديدة، متمنياً له النجاح والتوفيق في عمله".وأضاف المكتب، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم المشترك في مختلف المجالات والقطاعات، كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما الأحداث في سوريا، وملف وقف إطلاق النار في كل من غزّة ولبنان".وجدد السفير الإيطالي إلى "رئيس لزيارة إيطاليا، والعمل على توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين، على غرار الاتفاقيتين اللتين وقّعهما مع كلّ من فرنسا والمملكة المتحدة".