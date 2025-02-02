نيوز – محليات



اعلنت العامة، اليوم الاحد، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر شباط.





وقال وكيل رئيس الهيئة عبد الستار، للوكالة الرسمية إنه "تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2025".



ودعا المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي".

وقال وكيل رئيس الهيئة عبد الستار، للوكالة الرسمية إنه "تمت المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط 2025".ودعا المتقاعدين الذين تصلهم رسائل نصية إلى "مراجعة منافذ الصرف لتسلم رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي".