مجلس النواب يُصوت على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت

وقالت الإعلامية في في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، انه " يُصوت على تشكيل نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت".وفي وقت سابق عقد العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة المندلاوي.