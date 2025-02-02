البرلمان يُصوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء

وذكر بيان للدائرة ورد لـ السومرية، إن "مجلس النواب صوت على عدد من الدرجات الخاصة من مجلس الوزراء".وفي وقت سابق من اليوم، عقد العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة المندلاوي.