السومرية نيوز تنشر الدرجات التي صوت عليها مجلس النواب

نيوز – محلي

تنشر وكالة نيوز، الدرجات التي صوت عليها خلال جلسته التي عقدت اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس المندلاوي.

وادناه الدرجات التي صوت عليها مجلس النواب:

