البرلمان يرفع جلسته.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المقبل".وصوت مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳.وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الأهلي، فيما صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من .وصوت البرلمان، على تشكيل نيابية لمتابعة اجراءات التحقيق بقضية التنصت.وشهدت الجلسة أيضا، تأدية أيمن صلاح حمود اليمين الدستورية بديلًا عن النائب المتوفى مصطفى احمد العرسان.وفي وقت سابق من اليوم، عقد العراقي، جلسته الـ4 من الفصـــل التشريعـــي الأول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة محسن المندلاوي.